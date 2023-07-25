215 уголовных дел о коррупции завели в Иркутской области с начала года Фото: Иван МАКЕЕВ

В СУ СКР по Иркутской области поделились итогами работы за шесть месяцев 2023 года. Так, за этот период завели 215 уголовных дел о коррупционных преступлениях. По словам, заместителя руководителя регионального ведомства Рината Ямалиева, чаще всего обвиняемыми становятся должностные лица различных органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, а также посредники и взяточники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате за полгода ущерб бюджету Приангарья составил более 150 миллионов рублей. Также отмечается рост числа возбужденных дел о коррупции. Если за весь 2022 год таковых было 300, то уже сейчас - 250 (согласно данным, актуальным на 24 июля - прим. ред.). Это говорит о том, что увеличилось межведомственное взаимодействие, соответственно, стало выявляться больше преступлений.

Напомним, ранее 38-летняя Елена Горовая, следователь по особо важным делам в Зиминском районе, рассказала КП-Иркутск об особенностях профессии и о том, как служба влияет на ее жизнь. Также сотрудница СК раскрыла детали резонансных дел, о которых говорила вся Иркутская область.