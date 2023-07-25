Устроивший смертельное ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске заключен под стражу
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Устроивший смертельное ДТП на Иннокентьевском мосту Иркутска водитель заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
-В минувшее воскресенье произошло ДТП. Водитель автомобиля «Toyota Harrier» совершал опасные маневры, после чего наехал на бордюр, вылетел на «встречку», где врезался в движущийся автомобиль «Ford Focus», - говорят в МВД.
Как итог, 47-летний пассажир «Форда» скончался на месте ДТП. Водители иномарок с различными травмами доставлялись в медицинское учреждение.
Водитель, который управлял кроссовером, отказался от проверки на алкогольное опьянение. Известно, что он дважды был судим.
Сейчас он заключен под стражу.