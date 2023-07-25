Молодые педагоги Иркутской области могут получить денежную поддержку

В прошлом году такую выплату смогли получить 117 человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Молодые педагоги, которые в этом году впервые приступят к работе в сельской местности, рабочих поселках, а также в городах Бодайбо, Киренске и Усть-Куте, могут получить единовременную выплату.

Дополнительные условия: возраст до 35 лет, наличие среднего или высшего профильного образования, нагрузка не менее чем на полставки и обязанность отработать не меньше трех лет.

Размер денежного пособия составит 92 тыс рублей, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Иркутской области - 115 тыс рублей, сообщают в министерстве образования Иркутской области.

– Многие выпускники, закончившие в этом году вузы или колледжи по педагогическим специальностям, определяются сейчас с местом работы, и важно, чтобы они заранее понимали, на какие меры господдержки могут рассчитывать, хотя сроки подачи заявления и необходимых документов на выплату молодым специалистам установлены с 15 сентября по 15 октября,– пояснил глава ведомства Максим Парфенов. - Рекомендую уже сейчас внимательно ознакомиться с условиями получения выплаты и заблаговременно подготовить документы тем, кто по этим условиям попадает в число получателей.

В прошлом году такой возможностью смогли воспользоваться 117 человек.

На официальном сайте министерства образования Иркутской области можно найти все подробности и образцы заявления. Документы нужно предоставить с 15 сентября по 15 октября 2023 года в минобразования региона по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 13, лично или направить почтой России. По вопросам обращаться по тел. 8(3952) 34-00-72, электронная почта: hr@38edu.ru.