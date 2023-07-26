Пьяный водитель Mazda Familia въехал в машину аварийной службы в Ангарске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

25 июля около полуночи произошло ДТП с машиной аварийной службы. В 22 микрорайоне 25-летний водитель Mazda Familia на скорости въехал в стоящий на проезжей части «ЗИЛ», на котором по адресу прибыли специалисты по ремонту трамвайной линии. Иномарка влетела прямиком под кузов грузового авто.

- В результате происшествия пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля Mazda, с различными травмами она доставлена в медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.