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НовостиПроисшествия26 июля 2023 3:58

Пьяный водитель Mazda Familia въехал в машину аварийной службы в Ангарске

Пострадала 20-летняя пассажирка иномарки
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пьяный водитель Mazda Familia въехал в машину аварийной службы в Ангарске

Пьяный водитель Mazda Familia въехал в машину аварийной службы в Ангарске

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

25 июля около полуночи произошло ДТП с машиной аварийной службы. В 22 микрорайоне 25-летний водитель Mazda Familia на скорости въехал в стоящий на проезжей части «ЗИЛ», на котором по адресу прибыли специалисты по ремонту трамвайной линии. Иномарка влетела прямиком под кузов грузового авто.

- В результате происшествия пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля Mazda, с различными травмами она доставлена в медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.