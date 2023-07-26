Дмитрий Маликов проведет мастер-класс для творчески одаренных детей Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Народный артист России Дмитрий Маликов проведет мастер-класс для воспитанников детских школ искусств Иркутской области. Творческая встреча состоится 25 августа в Иркутской областной филармонии и является частью социально-образовательного проекта певца "Уроки музыки". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мастер-класс представляет собой интерактивное шоу для детей, занимающихся вокалом или игрой на музыкальных инструментах. В мероприятии примут участие более 200 юных талантов из различных районов Иркутской области, - говорят в правительстве.

Проект "Уроки музыки" был запущен в 2012 году с целью поддержки детского музыкального образования в России. В программе проекта присутствуют упражнения по развитию ритма и слуха, знакомство с талантливыми детьми из других регионов России, а также беседы о патриотизме и любви к Родине.