Внутренний поток туристов на Байкале вырос после пандемии, а из-за рубежа стали приезжать реже Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поток российских туристов на Байкал в 2022 году превысил количество иностранных. В 2019 году озеро посетили 1 млн 700 тысяч путешественников, включая гостей из-за рубежа, а в прошлом году эта же цифра была достигнута только за счет внутреннего туризма. После пандемии жители страны стали больше путешествовать по России. Об этом сообщили в прямом эфире сотрудники агентства по туризму в Иркутской области.

Чаще всего на Байкал едут зимой и летом. А вот осенью и весной - не сезон.

- В настоящее время агентство по туризму занимается тем, что совместно с экспертами разрабатывает четыре концепции для уменьшения межсезона. Это методики развития в нашем регионе экологического туризма, круизного туризма, гастрономического и событийного. Исходя из этих концепций, мы в дальнейшем уже планируем развитие тех или иных направлений. Это поможет увеличить поток туристов вне зависимости от сезона, - сообщила на пресс-конференции руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова.

Что касается иностранного турпотока, то он формируется за счет гостей, которые едут в Сибирь по визам. Туристы приезжают организованными группами. В 2019 году поток иностранных граждан составлял 400 тысяч гостей. В прошлом году сократился до 22 тысяч.