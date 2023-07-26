В двух многоквартирных домах Иркутска произошли пожары из-за короткого замыкания Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске 25 июля произошли два пожара в многоквартирных домах из-за короткого замыкания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Один из них случился вечером в пятиэтажном доме на улице Просвещения. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, квартира на первом этаже и подъезд были полностью задымлены. 17 человек самостоятельно покинули жилье, а еще 10 были спасены МЧСниками, - говорят в ведомстве.

В квартире, где начался пожар, находилась 35-летняя женщина, инвалид первой группы. Сотрудники МЧС помогли ей покинуть здание. Женщина отравилась угарным газом и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Дознаватели рассматривают неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки как основные версии возникновения пожара. По словам пострадавшей, она увидела, что провод телевизора искрит, а затем от него загорелся диван.

Также в этот же день, 25 июля произошел пожар в двухэтажном бревенчатом многоквартирном доме на улице Октябрьской революции. Горела четырехкомнатная квартира на первом этаже. Самостоятельно эвакуировались 7 человек. Причиной пожара также могло стать короткое замыкание электропроводки работающей морозильной камеры.