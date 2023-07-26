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НовостиПроисшествия26 июля 2023 9:23

Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам более 7 млн рублей

Жертвами телефонных мошенников за сутки стали двое жителей Иркутской области
Елена СИНИЦА
Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам более 7 млн рублей

Жители Иркутской области за сутки отдали мошенникам более 7 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске за один день двое местных жителей стали жертвами мошенников и потеряли более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Один из пострадавших, 53-летний житель города, рассказал о телефонном звонке, который он получил от злоумышленника, который представился сотрудником центрального банка, - говорят в полиции.

Звонивший уведомил мужчину о попытках неизвестных лиц перевести его денежные средства на зарубежные счета. Будучи в состоянии шока, мужчина взял кредиты в разных банках и перевел более 5 миллионов рублей на "безопасные счета".

Также другая жертва, 52-летняя местная жительница, попала в ловушку мошенников. В этот раз злоумышленник, выдавая себя за сотрудника банка, сообщил женщине, что преступники пытаются оформить кредит на ее имя.

После телефонного разговора женщина получила около 1,5 миллиона рублей кредитных средств и перевела их на указанный счет.