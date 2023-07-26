В Иркутске выявили случай с подозрением на корь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1 действительно выявлен случай с подозрением на корь. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

-Эта болезнь распространяется воздушно-капельным путем, поэтому медики сразу начали проводить мероприятия по минимизации рисков распространения заболевания, - пишет Кобзев.

Уже определен круг контактных лиц, он достаточно широк, так как поликлиника имеет высокую посещаемость. Контактные пациенты оповещены. Тем, у кого отсутствуют сведения о проведенных прививках, проводится иммунизация.

Игорь Кобзев также напомнил о важности прививок, отметив, что вакцины в наличии достаточно.

Ситуация находится на контроле регионального минздрава.