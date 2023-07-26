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НовостиОбщество26 июля 2023 11:03

Праздник в честь юбилея Академгородка в Иркутске пройдет 26 августа

Перед этим микрорайон приведут в порядок
Таисия Чемисова
Праздник в честь юбилея Академгородка в Иркутске пройдет 26 августа

Праздник в честь юбилея Академгородка в Иркутске пройдет 26 августа

Фото: Дума Иркутска

День рождения Академгородка в Иркутске отметят 26 августа. Во время празднования 60-летия проведут шествие, культурные игры и спортивные соревнования. Перед юбилейной датой будут проведены работы по благоустройству и озеленению микрорайона. Об этом сообщает депутат городской думы Александр Сафронов.

- Главные цели: привести в порядок фасады зданий, провести санитарную обрезку деревьев и обновить фасад дома культуры «Юбилейный». Также запланирован ремонт подъездов к центральной площади в Академгородке, - сообщают в думе.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала, о том, что три города региона получат премию на создание комфортной городской среды - Алзамай, Усолье-Сибирское и Байкальск.