В детских оздоровительных учреждениях Иркутской области усилят меры безопасности Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Из-за ухудшения погодных условий с 29 по 31 июля будут приняты дополнительные меры безопасности в детских оздоровительных учреждениях Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В настоящее время в регионе функционируют 68 оздоровительных учреждений, где отдыхают 9199 детей. Городские (районные) межведомственные оздоровительные комиссии, ответственные за контроль и надзор за ходом детской оздоровительной кампании, уже проинформированы о введении режима повышенной готовности, - говорят в правительстве.

В связи с погодными условиями комиссия рекомендовала руководителям оздоровительных учреждений следить за прогнозом, разработать план эвакуации из лагеря в случае чрезвычайной ситуации, определить процедуру информирования служб и родителей детей-отдыхающих, а также ограничить или приостановить проведение походов.

Руководителям организаций, расположенных рядом с реками и водоемами, также рекомендовано контролировать уровень воды.