Со 2 августа сброс воды увеличат на Иркутской ГЭС. Фото: Росводресурс

Предстоящие осадки в Иркутской области и Бурятии могут привести к значительному увеличению уровня Байкала. Фактический приток в июле составляет 130% от нормы, а ожидается, что в целом за третий квартал приток будет находиться в диапазоне от 116% до 141%.

- Для предотвращения возможного наводнения и минимизации рисков было принято решение постепенно увеличивать сбросы через Иркутский гидроузел - первую ступень Ангарского каскада ГЭС. Это решение было согласовано на заседании Межведомственной рабочей группы, - говорят в пресс-службе Росводресурсов.

С начала следующей недели, 31 июля, сбросы будут составлять около 2800 кубических метров в секунду с погрешностью плюс-минус 50 кубических метров. А с 2 августа они увеличатся до около 3000 кубических метров в секунду с той же погрешностью.

Напомним, два года назад Иркутский гидроузел работал с сбросами в 3600 кубических метров в секунду. В то время уровень Байкала превысил нормальный подпорный уровень на 23 сантиметра.