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НовостиОбщество27 июля 2023 4:36

Самолеты из аэропорта Иркутска перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана

Сотрудники аэропорта «Байкал» обслуживают регулярные рейсы и запасные борты
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Самолеты из аэропорта Иркутска перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана

Самолеты из аэропорта Иркутска перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана

Фото: Иван ВИСЛОВ

Утренний туман в Иркутске вновь не позволил прибывшим самолетам совершить посадку в аэропорту. В связи с плохой видимостью было решено перенаправить рейсы в Улан-Удэ, где они успешно приземлились в воздушной гавани «Байкал».

- Сотрудники аэропорта «Байкал» стараются максимально быстро и безопасно обслужить и наши регулярные рейсы и запасные борты, - написал в соцсетях генеральный директор предприятия Дмитрий Гармаев.

Напомним, во второй половине лета туманы в Иркутске не редкость, из-за чего в это время самолеты часто перенаправляют на запасной аэродром в Бурятию.