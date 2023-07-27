Самолеты из аэропорта Иркутска перенаправили в Улан-Удэ из-за тумана Фото: Иван ВИСЛОВ

Утренний туман в Иркутске вновь не позволил прибывшим самолетам совершить посадку в аэропорту. В связи с плохой видимостью было решено перенаправить рейсы в Улан-Удэ, где они успешно приземлились в воздушной гавани «Байкал».

- Сотрудники аэропорта «Байкал» стараются максимально быстро и безопасно обслужить и наши регулярные рейсы и запасные борты, - написал в соцсетях генеральный директор предприятия Дмитрий Гармаев.

Напомним, во второй половине лета туманы в Иркутске не редкость, из-за чего в это время самолеты часто перенаправляют на запасной аэродром в Бурятию.