Депутаты Заксобрания проконтролируют ремонт дороги Черемхово-Свирск

В этом году начнется ремонт наиболее проблемных участков. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Решение о ремонте автодороги Черемхово-Свирск должны принято во время рабочей поездки председателя Заксобрания Иркутской области Александра Ведерникова и председателя комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктора Побойкина. Вместе с ними на месте побывали депутат Госдумы Антон Красноштанов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов и мэр Свирска Владимир Орноева.

Как пояснил глава профильного ведомства, в этом году начнется ремонт наиболее проблемных участков, а в следующем пройдет восстановление крупных отрезков.

- На дороге Черемхово-Свирск очень насыщенный трафик, много людей ездит между городами, поэтому ее необходимо привести в нормативное состояние, - подчеркнул Александр Ведерников. - В этом году мы ставим задачу устранения основных нарушений асфальтового покрытия, что ни в коем случае не подменяет собой в дальнейшем полноценный ремонт дорожного полотна.

В ходе визита депутаты так же проверили ход ремонта дорог в Свирске. В порядок приводятся три улицы, общая протяженность участков 1,6 км. Параллельно проводятся замена коммунальных сетей и асфальтирование примыкающих дворовых проездов.

- По подходу к дорожным работам Свирск относится к технологическим передовикам, - отметил Александр Ведерников. Одновременно проводится ремонт дорог, асфальтирование примыкающих к ним дворовых проездов и парковок, замена инженерных сетей. Такой подход к благоустройству позволит жителям увидеть разительные перемены, почувствовать новый уровень комфорта.