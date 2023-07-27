64 тысячи жителей Иркутской области вакцинировались от кори с начала 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С начала 2023 года в Иркутской области было проведено более 64 тысяч вакцинаций и ревакцинаций против кори. Из них, 23 588 человек получили вакцину против кори, включая 14 518 детей, и 41 296 человек были ревакцинированы, включая 19 381 ребенка. Эту информацию сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

- Он также отметил, что на данный момент было выполнено 79% годового плана по вакцинации и 96% годового плана по ревакцинации. Прививки проводятся детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет, а также взрослым до 35 лет. Группе риска, включающей работников определенных сфер и лиц, подвергшихся риску инфицирования, проводится иммунизация до 55 лет без ограничения возраста, - говорят в правительстве.

За первые полгода 2023 года было подтверждено 13 случаев кори на территории области, и для проведения мероприятий в очагах было приобретено 6100 доз вакцины. Министерство здравоохранения Иркутской области приняло дополнительные меры для минимизации риска распространения кори, включая анализ привитости детей и пересмотр медицинских отводов от прививок.

Плановые прививки будут продолжены после каникулярного периода в детских садах и школах, а также ожидается поставка комплексной вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи.