Ограничение проезда введут по улице Джамбула в Иркутске с 7 по 18 августа Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Внимание, автомобилисты! Ограничение проезда по улице Джамбула в Иркутске с 7 по 18 августа 2023 года объявили в администрации города. Запрет на движение транспорта связан с проведением на участке плановых работ по замене грунта и устройству дорожной одежды. Однако есть важно уточнение.

Ограничение проезда по улице Джамбула в Иркутске с 7 по 18 августа 2023

- Проезд по путепроводу будет ограничен с 7 августа до 18 августа только по ночам - с 23:00 до 5:00, - поясняют в мэрии областного центра.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом работы дорожной техники. Это поможет провести ограничение проезда по улице Джамбула в Иркутске с 7 по 18 августа 2023 без непредвиденных ситуаций.