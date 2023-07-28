Что произошло с 27-летним парнем, который приехал в Иркутск на заработки и пропал

В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Черемхово Фото: СУ СКР по Иркутской области

27-летний житель Черемхово, который приехал в Иркутск на заработки, найден мертвым в реке Топка с ранами на голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- 17 июля сожительница потерпевшего сообщила в полицию, что мужчина не выходит на связь. С тех пор житель Черемхова числился без вести пропавшим. 27 июля его тело обнаружили в реке возле микрорайона Лесной, - сообщают в следственном комитете.

Сотрудники полиции выяснили, что 16 июля двое мужчин вместе с пропавшим распивали спиртные напитки. Один из собутыльников нанес мужчине удары камнем по голове, после чего утопил в реке. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дело продолжается.