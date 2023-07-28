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НовостиОбщество28 июля 2023 6:47

Опять грозы и дожди: в выходные в Иркутской области резко испортится погода

Грозы, ветер и дожди придут в Иркутскую область 30 июля 2023
Таисия Чемисова
Опять грозы и дожди: в выходные в Иркутской области резко испортится погода

Опять грозы и дожди: в выходные в Иркутской области резко испортится погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождливая погода придет из Западной Сибири в Иркутскую область 30 июля. Ожидаются грозы и ливни с порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 30 июля 2023: ожидаются дожди, грозы и ветер

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в западных и северных районах кратковременные, местами сильные дожди, - сообщают в гидрометцентре.

Несмотря на ухудшение погоды, температура днем превысит +25 градусов в западных районах и +29 в северо-восточных. Июль и первая половина августа – самое дождливое время в Иркутской области. Такова погода в Иркутске на 30 июля 2023 года.