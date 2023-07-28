В Иркутске обсудили строительство военного госпиталя на территории городка ИВАТУ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На заседании инженерно-строительной секции градостроительного совета Иркутска, которым председательствовал мэр Руслан Болотов, обсуждался вопрос о строительстве военного госпиталя на территории городка ИВАТУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главного архитектора города Антона Жукова, земельный участок площадью около пяти гектаров, который предполагается использовать для строительства медицинского учреждения, принадлежит муниципалитету. Согласно градостроительной документации, на этом участке можно построить такой объект, и мэрия готова передать его Министерству обороны РФ. Как отмечал ранее губернатор региона Игорь Кобзев, уже проводится целевая подготовка инженерно-технических мероприятий, и специалисты администрации Иркутска принимают участие в этих процессах.

- Строительство военного госпиталя на этой территории является очень актуальным. В современных условиях важно создавать условия для лечения и реабилитации наших военнослужащих, а также поддерживать ветеранов. Новое учреждение будет дополнять развивающуюся социальную инфраструктуру. В настоящее время проводится реконструкция Суворовского училища, планируется строительство детского сада на 140 мест, а в будущем также планируется построить большую школу, - отметил Руслан Болотов.