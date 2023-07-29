В Братском районе в ДТП с мотоциклом погиб 15-летний подросток Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе произошло ДТП, в результате которой погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, днем 29 июля на 189 км автодороги А331 «Вилюй» Братского района юноша, управляя мотоциклом «Racer» и перевозя 15-летнего подростка, не справился с управлением и съехал с дороги. Оба ребенка были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. К сожалению, 15-летний пассажир скончался от полученных травм в больнице, а водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение, - говорят в МВД.

Полиция выяснила, что житель поселка Тарма Братского района без разрешения родителей взял мотоцикл из гаража. В момент происшествия водитель был защищен шлемом. Сотрудники ГИБДД составили три административных протокола в отношении несовершеннолетнего нарушителя за управление транспортом без прав.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.