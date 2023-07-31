На ртутных столбиках жители увидят до +29…+31. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Конец июля выдался совсем уж жарким. Последнюю неделю второго летнего месяца в Иркутске стояли настоящие духота и пекло. Так, и 31 июля синоптики обещают знойную жару до +31 градуса. Какая погода будет в Иркутске 31 июля 2023, рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске на 31 июля 2023

- 31 июля в Иркутске ожидается переменная облачность, - говорят синоптики. - Зонтик сегодня не пригодится, так как день выдастся без существенных осадков. А ветер подует юго-восточный 5-10 метров в секунду. На ртутных столбиках жители увидят до +29…+31. Вот такая погода ожидается в Иркутске на 31 июля 2023.

А вот по области день будет еще жарче. Так в юных районах области ртутный столбик поднимется до отметки +27...+32, но при облачной погоде +18...+23. Кстати, также в Приангарье могут пойти дожди. В северных районах кратковременные, местами сильные дожди, на селеопасных станциях местами очень сильные дожди. Такой будет погода в Иркутске и области 31 июля 2023.