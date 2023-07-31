Минимальная цена за поездку в сервисе такси «Максим» выросла в несколько раз 31 июля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Утром 31 июля жителей Иркутска и близлежащих городов обескуражили выросшие в несколько раз цены на заказ такси в службе «Максим». При использовании мобильного приложения пользователи получали оповещение о том, что агрегатор приступил к тестированию применения нового закона о такси, который вступает в силу 1 сентября текущего года.

- Часть водителей не может выполнять заказы в силу требований нового закона, - говорилось в сообщении.

Агрегатор такси «Максим» в Иркутске заявил о тестировании применения нового закона

Так, минимальная цена за поездку выросла в несколько раз - до 750 рублей по городу и в пригороде. Так, чтобы добраться с одного берега на другой, иркутянам пришлось заплатить не меньше 1200 рублей. Уехать из Ангарска в Иркутск этим утром пассажирам стоило 5400 рублей, хотя еще накануне обошлась бы в 960 рублей.

Стоимость поездки от 960 рублей резко взлетела до 5400 рублей.

Однако в 9:00 стоимость в приложении стала прежней, не соответствующие требованиям нового закона водители смогли вернуться к работе.