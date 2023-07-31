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НовостиПроисшествия31 июля 2023 4:54

В Тайшете служебная собака Гюрза помогла обнаружить три килограмма наркотиков

42-летнего жителя Бирюсинска задержали с тремя килограммами запрещенных веществ
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Тайшете служебная собака Гюрза помогла обнаружить три килограмма наркотиков

В Тайшете служебная собака Гюрза помогла обнаружить три килограмма наркотиков

Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Служебно-розыскная собаки по кличке Гюрза помогла транспортным полицейским выследить преступника с запрещенными веществами. Во время оперативно-профилактической операции «Мак» на 4502 километре Восточно-Сибирской железной дороги правоохранители задержали 42-летнего жителя Бирюсинска. Пес учуял у ранее судимого мужчины наркотики. В результате при нем нашли три килограмма "зелья" растительного происхождения.

- Он пояснил, что изъятые у него растения собрал в районе очистных сооружений Бирюсинска для личного потребления, без цели сбыта, - отмечают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Подозреваемому назначили подписку о невыезде. Ему грозит до 10 лет колонии.

Напомним, с начала 2023 года иркутские энергетики получили почти 1000 жалоб на «серых» майнеров. Чаще всего сибиряки сетуют на шум, гул, горячий воздух и вибрацию, которые исходят из квартир или с участков соседей. Через суд нечестных криптодобытчиков заставляют убирать «асики» и возмещать ущерб.