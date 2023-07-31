Юг острова Ольхон 31 июля временно закрыли для туристов

Юг острова Ольхон 3й июля временно закрыли для туристов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прибайкальском национальном парке временно недоступен для туристов юг острова Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в своем телеграм-канале.

-Сейчас разрешения на посещение этого маршрута не выдаются из-за высокого класса пожарной опасности, который действует на территории, - говорят в пресс-службе.

Ограничение ввели утром 31 июля. Срок пока неизвестен, он будет зависеть от складывающихся погодных условий в этой части Прибайкальского национального парка.