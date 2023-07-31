В Братске женщина получила ранение снарядом пневматического оружия

В Братском районе женщина получила ранение снарядом пневматического оружия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братском районе полицейские разбираются в обстоятельствах причинения ранения местной жительнице. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по региону и прокуратуры.

-Все произошло в садоводстве «Юность» Братского района. Сигнал о происшествии поступил в ночь на 30 июля, - говорят в ведомствах.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, в СНТ шумно отдыхала группа людей. В один момент на одежде 35-летняей местной жительницы ее знакомые увидели кровь и обнаружили ранение.

Как полагают правоохранители, ранение получено снарядом от пневматического оружия. Женщина доставлена в медучреждение.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Полицейскими проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия.