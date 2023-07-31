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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:32

Заматывают в скотч и тыкают ножницами: в Усолье-Сибирском девочки жестоко издевались над воробьем и выложили это в сеть

В Усолье-Сибирском две девочки жестоко издевались над воробьем и выложили видео в сеть
Елена СИНИЦА
Заматывают в скотч и тыкают ножницами: в Усолье-Сибирском девочки жестоко издевались над воробьем и выложили это в сеть

Заматывают в скотч и тыкают ножницами: в Усолье-Сибирском девочки жестоко издевались над воробьем и выложили это в сеть

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В социальных сетях разлетелся ролик, как девочки из Усолья-Сибирского жестоко издеваются над птенцом воробья. Сейчас правоохранительные органы начали проверку.

Девочки выложили в сеть ролик, как пытают воробья. В частности, они заматывают птенца в скотч, тыкают ножницами, засовывают в горшок с землей и травой. При этом дети ругаются матом.

- Указанное видео обнаружено в ходе мониторинга сети Интернет. В настоящее время оно изучается правоохранителями. Проводится проверка, - сказали КП-Иркутск в ГУ МВД региона.

Сейчас волонтеры готовятся обратиться в прокуратуру региона.