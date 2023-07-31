Задохнулись парами краски: в Братске расследуют дело о смерти мужчины и женщины. Фото: СКР региона

В Братске следователи СК работают на месте происшествия, где погибли женщина и мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

-Утром 21 июля в гаражном боксе в кооперативе «Металлург» в Братске без видимых признаков насильственной смерти обнаружены тела 29-летней женщины и 34-летнего мужчины. На место происшествия выехали следователи СК, криминалисты, сотрудники МЧС и полиции, - говорят в ведомстве.

По предварительным данным, потерпевшие задохнулись парами краски. Известно, что вечером 30 июля они ушли в гараж, где хотели побелить стены. На месте происшествия специалисты заметили едкий специфический запах и ведро с дорожной эмалью. Уточняется, что ее используют для разметки на аэродромах и промышленных предприятиях.

Сейчас краска направлена на экспертизу.