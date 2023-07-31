На Верхней Набережной в Иркутске начали асфальтировать проезжую часть Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В минувшие выходные в Иркутске начали ремонтировать проезжую часть на улице Верхняя Набережная. На данный момент уложен нижний слой покрытия. Об этом сообщила администрация города.

- Такие же работы проведут на тротуарах и установят бордюры, - рассказывают в администрации.

Помимо этого, на улице 3-го Июля тоже приступают к асфальтированию тротуаров и смене светильников. А на улице Полярной укладывают щебень и асфальтируют тротуары.

Уже приступили к работе с верхним покрытием проезжей части на улицах Свердлова, Богдана Хмельницкого и в переулке Пионерском.

На каждом объекте проводят вырубки асфальта, чтобы в лаборатории проверить качество материалов.