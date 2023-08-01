Ограничение движения по улице Сибирских Партизан пройдет в Иркутске с 3 по 17 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске с 3 по 17 августа объявили в администрации города. Предупреждение опубликовали в социальных сетях и на официальном сайте.

Ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске с 3 по 17 августа

- С 3 по 17 августа будет сужена проезжая часть на улице Сибирских Партизан в районе домов № 15 и № 17. Также закроют въезд во двор указанных домов, - поясняют в мэрии.

Водителей просят быть особенно внимательными и осторожным на указанном участке дороги. Также необходимо заранее планировать свой маршрут. Ограничение движения по улице Сибирских Партизан в Иркутске с 3 по 17 августа связано с проведением аварийных работ на сетях водопровода.