Экс-главу администрации Куйтуна отправят в колонию на 8 лет из-за взятки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутске суд вынес приговор экс-главе МО за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-В 2018 году подсудимая, будучи главой органа местного самоуправления, получила взятку в виде квартиры от застройщика и необоснованно выдала разрешительную документацию при строительстве домов для детей–сирот по улице Киевская р.п. Куйтун, - говорят в прокуратуре.

По решению суда женщина приговорена к 8 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 1,8 млн рублей. Помимо этого, ее лишили возможности в течение шести лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Осужденной отсрочено реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы до достижения её малолетним ребёнком 14-летнего возраста, то есть до 17 декабря 2034 года.

Приговор в законную силу не вступил.