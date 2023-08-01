Семь проектов Иркутской области победили в грантовом конкурсе «Движения Первых» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

759 участников национального конкурса будут получать гранты от Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых". Общая сумма финансирования составляет 2 млрд рублей. Семь проектов из Иркутской области стали победителями и получат грантовую поддержку в размере более 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации министерства образования, победителями стали: Балаганская средняя школа №1, Кимильтейская средняя школа, Лицей № 36 ОАО "РЖД" г. Иркутска, Иркутский государственный университет путей сообщения, Байкальский государственный университет, молодежный центр "Перспектива" г. Ангарска, АНО социальной поддержки семьи, отцовства, материнства и детства "Чудеса рядом".

Председатель регионального отделения РДДМ "Движение первых" Сергей Перфильев пояснил, что гранты "Движения Первых" будут использованы для организации и проведения проектных мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также на организацию их досуга в 2023 году.

Проекты будут реализованы во всех 12 направлениях деятельности. Наибольшее количество грантов получено в направлениях: "Образование и знания", "Культура и искусство", "Патриотизм и историческая память", "Труд, профессия и своё дело".