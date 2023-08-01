В Заксобрании рассмотрят новые меры поддержки для молодых специалистов

Молодым специалистам предлагается компенсировать аренду жилья в пределах 15 тыс рублей. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На ближайших сессиях Законодательного Собрания Иркутской области будет рассмотрен проект закона «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской области молодых специалистов». Такое предложение внесено по инициативе спикера областного парламента Александра Ведерникова.

Действие закона предлагается распространить на молодых специалистов, работающих в государственных и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, расположенных в сельской местности, а на территориях военных гарнизонов. Согласно проекту закона, им будет компенсироваться стоимость аренды жилья в пределах 15 тыс рублей в течение 3 лет. С момента получения диплома о профобразовании должно пройти не более 5 лет.

- Нехватка работников социальной сферы есть практически во всех муниципальных образованиях региона, - считает Александр Ведерников. - Более того, руководители учреждений говорят о том, что возраст специалистов приближается к пенсионному, а заменить их некем. Понятно, что люди хотят работать там, где есть жилье и хорошая зарплата. Возможности местных бюджетов ограничены, поэтому наша задача помочь территориям решить кадровый вопрос.