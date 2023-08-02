В Иркутске завершены поиски без вести пропавшего 15-летнего подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Иркутска завершила поиски 15-летнего подростка. О его исчезновении стало известно накануне, вечером 1 августа. Правоохранители распространили ориентировку с приметами пропавшего школьника в соцсетях и СМИ, чтобы его смогли узнать жители областного центра.

- Ребенок обнаружен на улице Гончарова целым и невредимым, - поделились радостными новостями в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области утром 2 августа.

По информации КП-Иркутск, парень пропадает без вести не в первый раз. В июне текущего года поиски на тот момент еще 14-летнего воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проходили в городе Братске. Тогда школьник самовольно покинул учреждение и перестал выходить на связь. К счастью, все обошлось.