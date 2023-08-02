Лучшего юного фермера выберут в Иркутской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс «Юный фермер» пройдет в Иркутской области среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

- Юные участники вместе со своими педагогами и воспитателями представят видеоролики и презентации, отражающие работу на пришкольном участке или домашнем огороде, наблюдение за поведением домашних животных и ростом растений, - сообщают сотрудники Министерства образования.

Подать документы на участие в конкурсе можно на сайте с 4 по 10 сентября 2023 года. Результаты станут известны в ноябре этого года. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте регионального института развития образования Иркутской области.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: +7 (3952) 500-904 (доб. 214, 216, 217, 230).

По дополнительным вопросам просьба обращаться по телефону: +7 (3952) 500-904 (доб. 214, 216, 217, 230).