В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В честь 93-летия Воздушно-десантных войск в столице Приангарья состоялся торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь Славы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Первый заместитель мэра города Андрей Южаков отметил, что голубые береты десантников символизируют стойкость, честь и отвагу, а сейчас они участвуют в спецоперации в Украине. Ветераны боевых действий внесли большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения.
Представителям Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» были вручены благодарственные письма за их активное участие в общественной жизни города.
В конце митинга участники возложили цветы к Вечному огню и прошли к памятнику ветеранам-десантникам на бульваре Гагарина. Там была организована концертная программа и полевая кухня.