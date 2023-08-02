В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В честь 93-летия Воздушно-десантных войск в столице Приангарья состоялся торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь Славы». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первый заместитель мэра города Андрей Южаков отметил, что голубые береты десантников символизируют стойкость, честь и отвагу, а сейчас они участвуют в спецоперации в Украине. Ветераны боевых действий внесли большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения.

Представителям Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» были вручены благодарственные письма за их активное участие в общественной жизни города.

В конце митинга участники возложили цветы к Вечному огню и прошли к памятнику ветеранам-десантникам на бульваре Гагарина. Там была организована концертная программа и полевая кухня.