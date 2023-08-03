Байкальск назвали самым дорогостоящим городом-курортом в России

Отдых на Байкале недешевый, но туристы едут со всей страны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Байкальск – самый дорогостоящий город-курорт в России. Ночь в отеле Байкальска в среднем стоит 8214 рублей. Об этом сообщает Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

- Спрос рождает предложение - поэтому многие отельеры и хозяева гостевых домов считают август самым "горячим" месяцем и проживание в это время стоит дороже, чем когда-то еще, - сообщают на сайте ТВИЛ.РУ

Сервис бронирования составил десять самых дорогостоящих направлений для путешествий в августе. На втором месте по стоимости - курорт Лахденпохья в Карелии, где ночь проживания в среднем стоит 8176 рублей. На третьем – Широкая Балка в Краснодарском крае (7778 рублей за ночь).

Кстати, Хужир в Ольхонском районе Иркутской области занял 4 место. Средняя стоимость проживания за ночь туристам обойдется в 7620 рублей.