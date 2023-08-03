"Это бедствие для нашей территории!": стаи бакланов атаковали Братский район, смотрите видео

Мэр Братского района предложил регулировать численность бакланов. Фото: скрин видео из телеграм-канала Александра Дубровина.

Рост популяции бакланов обсудили в администрации Братского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Братского района Александр Дубровин.

- На смотровой площадке ГЭС можно утром и вечером наблюдать нескончаемые стаи, в которых до 50 особей, перелетающих к водохранилищу на «охоту» и обратно. С этим необходимо что-то делать, это бедствие для нашей территории и водохранилища, - сообщает Александр Дубровин.

В районной администрации провели совещание с промысловиками, рыбаками, службой контроля и депутатами ЗакСобрания.

По словам промысловиков, из-за нашествия бакланов, уловы сократились втрое. Птицы не дают достать улов из воды, портят рыбу. На совещании было принято решение выделить средства на научное исследование, которое изменит статус птицы и разрешит регулирование численности.