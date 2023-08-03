В Иркутской области завершились поиски заблудившегося сборщика черемши из Забайкалья

В Забайкальском крае завершились поиски заблудившегося сборщика черемши. Фото: БСПО

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда нашли заблудившегося сборщика черемши. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

-Еще 2 августа 47-летний житель Забайкальского края ушел в лес за черемшой. Он отправился в район 43 км Байкальского тракта, однако заблудился, - говорят в спасательном отряде.

Не дожидаясь ночи он принял решение обратиться за помощью. К месту происшествия выехали шесть спасателей, которые обследовали 4 квадратных километра леса. Они нашли мужчину, он был в удовлетворительном состоянии.

Сборщика дикоросов вывели из леса и передали сотрудникам полиции.