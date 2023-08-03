Ремонт носовой части ледокола «Ангара» завершится до конца октября Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт ледокола «Ангара», который является историческим и культурным достоянием Российской Федерации, будет завершен до конца октября. Для этого из областного бюджета было выделено 8,4 млн рублей, а еще 2,5 млн рублей были выделены на подсветку. В настоящее время работы проводятся в трех помещениях: в носовой части судна на уровне прогулочной, средней и нижней палубы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На прогулочной палубе специалисты проведут перепланировку, что позволит увеличить размеры кассы и тамбура. Для удобства посетителей дверное полотно будет перемещено, а окно кассы будет увеличено.

По проекту предусмотрена замена каркасных перегородок на средней и нижней палубах. Стены, потолки и ограждения лестниц будут покрыты ламинированными панелями и вагонкой, обработанной огне- и биозащитными препаратами.