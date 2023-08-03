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НовостиОбщество3 августа 2023 9:18

Ремонт носовой части ледокола «Ангара» завершится до конца октября

Для этого из областного бюджета было выделено 8,4 млн рублей
Елена СИНИЦА
Ремонт носовой части ледокола «Ангара» завершится до конца октября

Ремонт носовой части ледокола «Ангара» завершится до конца октября

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт ледокола «Ангара», который является историческим и культурным достоянием Российской Федерации, будет завершен до конца октября. Для этого из областного бюджета было выделено 8,4 млн рублей, а еще 2,5 млн рублей были выделены на подсветку. В настоящее время работы проводятся в трех помещениях: в носовой части судна на уровне прогулочной, средней и нижней палубы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На прогулочной палубе специалисты проведут перепланировку, что позволит увеличить размеры кассы и тамбура. Для удобства посетителей дверное полотно будет перемещено, а окно кассы будет увеличено.

По проекту предусмотрена замена каркасных перегородок на средней и нижней палубах. Стены, потолки и ограждения лестниц будут покрыты ламинированными панелями и вагонкой, обработанной огне- и биозащитными препаратами.