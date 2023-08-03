С 5 августа открывается охота в Иркутской области 2023 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями, имеющими документы о происхождении, открывается на территории Иркутской области с 5 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Охота в Иркутской области 2023: сроки, открытие сезона

Боровая дичь включает глухаря, тетерева, рябчика, белую куропатку и вальдшнепа. Степная и полевая дичь включает серую куропатку, перепела, голубей и горлиц.

Открытие охоты с собаками на 20 дней раньше летне-осеннего сезона обусловлено тем, что дичь еще не пугана. Это способствует развитию и популяризации охотничьего собаководства. На данный момент на территории Иркутской области зарегистрировано более 70 собак указанных пород, с которыми разрешено охотиться.

Охота в Иркутской области 2023 на пернатую дичь с одной подружейной собакой разрешена при участии не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, подтверждающие право на охоту.