При посадке в Иркутске 3 августа самолет повредил шасси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события с воздушным судном авиакомпании «Ангара». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Все случилось днем 3 августа. Самолет летел из Нижнеангарска в Иркутск. Уже в аэропорту

Иркутска экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси), - говорят в прокуратуре.

Специалисты заменили деталь, самолет отправили на место стоянки. На борту были 47 пассажиров и три члена экипажа. Всех доставили в здание аэропорта, пострадавших нет.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.