Дома ждали жена и двое сыновей: 33-летний военный из Иркутской области погиб в зоне СВО

Фото: администрация Ольхонского района

Рядовому Василию Харнутову было 33 года, когда его семье сообщили о том, что их сын, муж и отец больше не вернется домой. На службу жителя села Еланцы призвали в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. За плечами мужчины была служба в Воздушно-десантных войсках. Погиб сибиряк 14 июля во время выполнения задач спецоперации. Трагическими известиями с земляками поделился мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.

- Василий – самый младший сын, вырос в многодетной дружной семье, которая пользуется заслуженным уважением у односельчан.- рассказал о герое глава района. - Друзья, одноклассники и учителя вспоминают Василия как очень спокойного, уравновешенного, доброжелательного, отзывчивого, честного и справедливого человека, на которого можно было положиться.

После окончания школы будущий военный получил специальность «мастер отделочных работ». В 2009 году был призван в ряды Российской армии. Вернувшись домой, женился, из поселка Харанцы на острове Ольхон переехал в село Еланцы, где помогал родственникам, строил свой дом.

Дома бойца, помимо супруги, ждали двое сыновей.

О дате и времени прощания с Василием Харнутовым мэр Ольхонского района пообещал сообщить позже.