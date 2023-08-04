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НовостиОбщество4 августа 2023 7:28

В Иркутске полицейские ищут жертв двух недобросовестных турагентств

Турагентства "Ваш компас" и "Паутина" в Иркутске подозреваются в мошенничестве
Таисия ЧЕМИСОВА
Иркутские турагентства «Ваш Компас» и «Паутина» подозреваются в мошенничестве

Иркутские турагентства «Ваш Компас» и «Паутина» подозреваются в мошенничестве

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи региона призывают жителей Иркутска, ставших жертвами действий недобросовестных турагентств, сообщить о себе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что сотрудники агентства «Ваш Компас» в этом году собирали с клиентов деньги за путевки. Однако, ничего клиентам не предоставляли и деньги им не возвращали. В подобных махинациях подозреваются и представители компании «Паутина», - рассказывают в МВД.

Полиция настоятельно рекомендует всем пострадавшим от деятельности этих компаний обратиться в территориальные отделы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Телефон полиции – 02 (102 с мобильного).