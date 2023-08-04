В Иркутске полицейские ищут жертв двух недобросовестных турагентств

Иркутские турагентства «Ваш Компас» и «Паутина» подозреваются в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи региона призывают жителей Иркутска, ставших жертвами действий недобросовестных турагентств, сообщить о себе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что сотрудники агентства «Ваш Компас» в этом году собирали с клиентов деньги за путевки. Однако, ничего клиентам не предоставляли и деньги им не возвращали. В подобных махинациях подозреваются и представители компании «Паутина», - рассказывают в МВД.

Полиция настоятельно рекомендует всем пострадавшим от деятельности этих компаний обратиться в территориальные отделы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Телефон полиции – 02 (102 с мобильного).