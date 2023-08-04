Губернатор Игорь Кобзев просит воздержаться от поездок на Ольхон в выходные. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Областное министерство транспорта сообщило губернатору региона Игоря Кобзева о том, что зафиксированы технические неполадки парома «Семен Батагаев». Он занимается обслуживанием переправы «МРС – остров Ольхон». Об этом Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале.

-Специалисты выясняют причины неполадок. Сейчас судно функционирует, но не исключено, что механика откажет в любой момент. Ремонтные работы могут занять до пяти дней, - говорит Кобзев.

Губернатор рекомендовал по возможности выбрать другое место отдыха и отказаться в выходные от поездки на остров. В том случае, если вы все-таки окажетесь в очереди на паром, стоит набраться терпения и проявить уважение к окружающим, отметил он.