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НовостиОбщество4 августа 2023 8:29

Очередь на Ольхон может возрасти из-за поломки одного из трех паромов

4 августа произошла поломка парома «Семен Батагаев»
Елена СИНИЦА
Очередь на Ольхон может возрасти из-за поломки одного из трех паромов. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Очередь на Ольхон может возрасти из-за поломки одного из трех паромов. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Полиция Иркутской области сообщила, что может скопиться очередь из автомобилей в районе переправы Ольхон, так как неисправен один из паромов.

-Речь идет о крупном пароме «Семен Батагаев». 4 августа он уже выходил из строя. Сейчас он исправно работает, но не исключено, что поломка повторится, - говорят в полиции.

Так как перед выходными очередь переправиться на остров традиционно растет, есть вероятность, что теперь она может еще значительно увеличиться.

Инспекторы ГИБДД призывают жителей региона по возможности избрать альтернативные места отдыха и воздержаться от поездки на Ольхон.