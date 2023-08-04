Очередь на Ольхон может возрасти из-за поломки одного из трех паромов. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Полиция Иркутской области сообщила, что может скопиться очередь из автомобилей в районе переправы Ольхон, так как неисправен один из паромов.

-Речь идет о крупном пароме «Семен Батагаев». 4 августа он уже выходил из строя. Сейчас он исправно работает, но не исключено, что поломка повторится, - говорят в полиции.

Так как перед выходными очередь переправиться на остров традиционно растет, есть вероятность, что теперь она может еще значительно увеличиться.

Инспекторы ГИБДД призывают жителей региона по возможности избрать альтернативные места отдыха и воздержаться от поездки на Ольхон.