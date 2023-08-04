Спасатели нашли тело утонувшего 10-летнего ребенка в Усть-Куте Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Куте в Иркутской области утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем телеграм-канале.

-4 августа водолазы нашли тело 10-летнего мальчика, который утонул накануне. Известно, что дети решили искупаться рядом с бывшей лодочной станцией города Усть-Кута, - говорят в ведомстве.

Одного из мальчиков течение унесло на середину реки. Другие дети позвали на помощь взрослых, то не не успели спасти.

В МЧС акцентируют внимание, что на берегу рядом с этим местом есть знак, который запрещает купание. По данным ведомства, с начала лета в Иркутской области уже утонули девять детей.