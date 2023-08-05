Криминального авторитета Братска обвиняют в заказном убийстве 20-летней давности Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске перед судом предстанет 63-летний мужчина, которого обвиняют в заказном убийстве 20-летней давности. По данным следствия, в 2003 году криминальный авторитет Братска обратился к подконтрольным ему руководителям банды. За денежное вознаграждение те должны были расправиться с главой предприятия. Они поручили это банде, которая промышляла на территории Иркутска-2. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, региональных Главка МВД и прокуратуры.

- Исполнители получили всю необходимую информацию о личности потерпевшего, на протяжении двух месяцев готовились к преступлению, распределив между собой роли. 13 ноября 2003 года в Свердловском районе Иркутска участниками банды было совершено убийство руководителя вышеуказанной организации. Преступники застрелили потерпевшего из обреза ружья, - раскрывают подробности дела в СК.

Вскоре двух руководителей банд, к которым изначально обратился криминальный авторитет, задержали и осудили. Заказчик убийства пустился в бега, поэтому тот в 2008 году был объявлен в розыск. Уголовное дело позже приостановили.

Однако в октябре прошлого года оперативникам удалось выяснить, где скрывается подозреваемый. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области задержали мужчину в Новосибирске, доставили в столицу Приангарья и поместили в СИЗО. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено в суд.