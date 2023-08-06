Жители Тайшета 5 августа отметили День железнодорожника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Тайшета 5 августа отметили День железнодорожника. Для жителей подготовили программу мероприятий. Что-то интересное для себя смогли найти как взрослые, так и дети, сообщает Тайшет24.

-Например, на вокзале станции Тайшет прошла выставка железнодорожной техники. Все желающие могли посетить локомотив и тепловоз. Можно было изучить, как устроены современные железнодорожные машины, - передает издание.

Кроме этого, сотрудники магистрали рассказали горожанам, как устроена их работа и для чего предназначены те или иные устройства.