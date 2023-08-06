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НовостиПолитика6 августа 2023 3:08

В Ангарске Ордена Мужества передали родным двух погибших в зоне СВО

Церемония вручения государственных наград родным военнослужащих состоялась 4 августа
Елена СИНИЦА
В Ангарске Ордена Мужества передали родным двух погибших в зоне СВО. Фото: администрация Ангарска

В Ангарске Ордена Мужества передали родным двух погибших в зоне СВО. Фото: администрация Ангарска

Ангарчане Арсений Могилевич и Сергей Сатаев, погибшие во время специальной военной операции, были награждены орденами Мужества посмертно. Церемония вручения государственных наград родным военнослужащих состоялась 4 августа в Музее Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сергей Сатаев отправился в зону специальной военной операции в ноябре 2022 года после заключения контракта. Он погиб 28 января, выполняя свои обязанности в селе Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Орден Мужества был вручен вдове Сергея, Анне Сулиной.