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НовостиПроисшествия6 августа 2023 4:55

В микрорайоне Лесном Иркутска в ночь на 6 августа загорелся двухэтажный дом

Пожарные Иркутска в ночь на 6 августа потушили пожар в двухэтажном доме
Елена СИНИЦА
В микрорайоне Лесном Иркутска в ночь на 6 августа загорелся двухэтажный дом

В микрорайоне Лесном Иркутска в ночь на 6 августа загорелся двухэтажный дом

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные Иркутска прошлой ночью ликвидировали пожар на улице Правобережной в микрорайоне Лесном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в своих социальных сетях.

-Пожар случился около трех часов ночи. Загорелся загорелся деревянный двухэтажный дом, из которого успел эвакуироваться один человек, - говорят в ведомстве.

По данным ведомства, была угроза, что огонь перекинется на соседние строение. За час спасатели смогли ликвидировать открытое горение площадью в 100 "квадратов".

Уточняется, что огонь повредил два стоящих рядом автомобиля.

Пострадавших среди людей нет. Причину устанавливают дознаватели МЧС России.

В микрорайоне Лесном Иркутска в ночь на 6 августа загорелся двухэтажный дом