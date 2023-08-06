В микрорайоне Лесном Иркутска в ночь на 6 августа загорелся двухэтажный дом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные Иркутска прошлой ночью ликвидировали пожар на улице Правобережной в микрорайоне Лесном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в своих социальных сетях.

-Пожар случился около трех часов ночи. Загорелся загорелся деревянный двухэтажный дом, из которого успел эвакуироваться один человек, - говорят в ведомстве.

По данным ведомства, была угроза, что огонь перекинется на соседние строение. За час спасатели смогли ликвидировать открытое горение площадью в 100 "квадратов".

Уточняется, что огонь повредил два стоящих рядом автомобиля.

Пострадавших среди людей нет. Причину устанавливают дознаватели МЧС России.

В микрорайоне Лесном Иркутска в ночь на 6 августа загорелся двухэтажный дом